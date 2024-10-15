Эксперт напомнил о штрафах за нарушение тишины

Конкретный уровень наказания для шумных жильцов устанавливается региональными властями — в Алтайском крае гражданам придется отдать в казну до 5 тысяч рублей Штраф за нарушение тишины в среднем по России составляет от 500 до 3000 рублей, а при повторном может вырасти до 5 000 рублей.