Нужен ли России венчурный фонд для перспективных оборонных проектов

Александр Ляшенко

Аноним под кличкой "Несекретные материалы", ты сначал договорись с читателем о применяемых тобой. терминах. а если ты ещё и знаешь их смысл. то объясни его и смело штампуй типа: "венчурный фонд" "флэшбэками из франшизы «Терминатор»" Трудно стало понимать,ублюдки без словаря нас троллят😗