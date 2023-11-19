СВО на Украине давно превратилась в самую настоящую «войну дронов». Некоторые из вернувшихся с фронта бойцов даже сравнивают происходящее там с флэшбэками из франшизы «Терминатор», когда в небе непрерывно висит великое множество вражеских беспилотников всех типов, от разведывательных до ударных.
Нужен ли России венчурный фонд для перспективных оборонных проектов
Комментарии
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Александр Ляшенко
Аноним под кличкой "Несекретные материалы", ты сначал договорись с читателем о применяемых тобой. терминах. а если ты ещё и знаешь их смысл. то объясни его и смело штампуй типа: "венчурный фонд" "флэшбэками из франшизы «Терминатор»" Трудно стало понимать,ублюдки без словаря нас троллят😗
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