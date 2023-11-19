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Несекретные материалы

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Нужен ли России венчурный фонд для перспективных оборонных проектов

Нужен ли России венчурный фонд для перспективных оборонных проектов

СВО на Украине давно превратилась в самую настоящую «войну дронов». Некоторые из вернувшихся с фронта бойцов даже сравнивают происходящее там с флэшбэками из франшизы «Терминатор», когда в небе непрерывно висит великое множество вражеских беспилотников всех типов, от разведывательных до ударных.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Аноним под кличкой &quot;Несекретные материалы&quot;, ты сначал договорись с читателем о применяемых тобой. терминах. а если ты ещё и знаешь их смысл. то объясни его и смело штампуй типа:  &quot;венчурный фонд&quot;  &quot;флэшбэками из франшизы «Терминатор»&quot; Трудно стало понимать,ублюдки  без словаря нас троллят😗
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