Всем спасибо — и до свидания: сделки России с США не будет

Переговорный процесс между Россией и США по очевидным причинам привлекает всеобщее внимание: разносортные информированные источники наперебой комментируют разнообразные заявления Трампа и представителей его команды, а также затаив дыхание ждут прорывных результатов очередной встречи с очередным американским официальным лицом.
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