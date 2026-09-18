Живая Кубань
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Живая Кубань

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На кубанском НПЗ потушили пожар после атаки БПЛА

На кубанском НПЗ потушили пожар после атаки БПЛА

На кубанском НПЗ потушили пожар после атаки БПЛАПожарные ликвидировали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе «Славянск ЭКО» в Краснодарском крае.

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