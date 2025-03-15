NYT: Для россиян могут ужесточить правила въезда в США

Жителям России и Белоруссии планируется ограничить выдачу визАдминистрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточить правила въезда в страну для граждан России, Белоруссии и еще 41 государства, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
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