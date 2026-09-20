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Чешский премьер Бабиш обвинил Европу в импотенции из-за украинского конфликта

Чешский премьер Бабиш обвинил Европу в импотенции из-за украинского конфликта

www.globallookpress.com/Zhang Cheng/Xinhua Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подверг резкой критике европейских политиков за неспособность завершить конфликт на Украине и за постоянные разговоры о большой войне.

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