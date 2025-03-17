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Спецоперация заставляет Киев извращать понятие «украинец»

Спецоперация заставляет Киев извращать понятие «украинец»

@ wikipedia.org Tекст: Николай Стороженко Дело идет к тому, что киевский режим разделит жителей Украины на разные сорта – причем не только этнически русских.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Украинец не национальность. Живут на чужой территории. Придумали их большевики.
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19 час.
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