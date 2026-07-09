Почему герой войны Дмитрий Поляков стал предателем Родины

Случилось это ровно 40 лет назад, в начале июля 1986 года. На территории Военно-дипломатической академии, где традиционно готовились кадры для советской военной разведки, органами КГБ был арестован генерал-майор Главного разведывательного управления (ГРУ) Дмитрий Фёдорович Поляков.
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