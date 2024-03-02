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Закон, порядок, государство

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Истребители Су-35с ВКС России выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве на Авдеевском направлении

Истребители Су-35с ВКС России выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве на Авдеевском направлении

Целью боевого дежурства в воздухе является патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов.

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