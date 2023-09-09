Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 09.09.2023

Лучшие Анекдоты из Питера за 09.09.2023

🎺🎺🎺 Звонок в московскую фирму: - Алло, ООО "МСК-трейдинг", слушаю Вас. - Здравствуйте, я звоню из Петербурга… - Здравствуйте, но зачем же начинать с угроз?! 🎺🎺🎺 Согласно исследованиям ученых, кофе каждые полгода становится то вредным, то полезным.

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