Global Look Press/Rod Lamkey/Keystone Press Agency Пакет помощи киевскому режиму, который сейчас обсуждается в Соединенных Штатах, не спасет Украину от краха, заявил аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft.
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