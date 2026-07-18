Кая Каллас прикидывается глупой? Психолог привела конкретные примеры её поведения. Как отметила физиогномист Надежда Шепченко, мимика Каллас когда она говорила о рыбе и санкция, чётко выдавала её напряжение.
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