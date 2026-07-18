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Царьград

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Кая Каллас прикидывается глупой? Психолог привела конкретные примеры её поведения

Кая Каллас прикидывается глупой? Психолог привела конкретные примеры её поведения

Кая Каллас прикидывается глупой? Психолог привела конкретные примеры её поведения. Как отметила физиогномист Надежда Шепченко, мимика Каллас когда она говорила о рыбе и санкция, чётко выдавала её напряжение.

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