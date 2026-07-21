Панарин о воспитании детей: «Думал создать ситуацию, чтобы у них был характер – чуть в однушку не переехали. Жена не разделяет – понял, что один поеду, а они в Хамовниках останутся»

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Форвард « Лос-Анджелеса » Артемий Панарин поделился мнением о воспитании детей. «У меня в 13-15 лет денег было 1000 рублей на год.

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