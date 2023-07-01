«Она отказалась от России и живёт в США»: актёр Владимир Гостюхин не общается с дочерью. А Вы бы так смогли?

До сих пор самым известным внутрисемейным политическим противостоянием была дистанционная схватка отчаянного патриота и актёра Владимира Машкова со своей дочерью Марией, которых разногласия на почве последних событий развели по разным частям Света.
До сих пор самым известным внутрисемейным политическим противостоянием была дистанционная схватка отчаянного патриота и актёра Владимира Машкова со своей дочерью Марией, которых разногласия на почве последних событий развели по разным частям Света.
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