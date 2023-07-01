Страна и люди

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  • Наталья
    Вот хрень написал автортшка!!! Рпц то куда полезла??? Размазывание продолжается уже священниками?? Или отсебятину авт...И ОПГ, и секта
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«Она отказалась от России и живёт в США»: актёр Владимир Гостюхин не общается с дочерью. А Вы бы так смогли?

«Она отказалась от России и живёт в США»: актёр Владимир Гостюхин не общается с дочерью. А Вы бы так смогли?

До сих пор самым известным внутрисемейным политическим противостоянием была дистанционная схватка отчаянного патриота и актёра Владимира Машкова со своей дочерью Марией, которых разногласия на почве последних событий развели по разным частям Света.

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