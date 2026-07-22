Каждый третий воронежский заемщик с просрочкой предпочитает финансовое урегулирование банкротству

Средний долг клиентов ВТБ, обращающихся за реструктуризацией, составляет около 650 тысяч рублей. Банк использует искусственный интеллект для выявления предбанкротного состояния и ежегодно помогает около 4 тысячам клиентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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