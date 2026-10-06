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В мире резко вырос уровень заболеваемости раком среди молодежи

Новое крупное международное исследование показало, что в ряде стран резко возросло число случаев заболевания несколькими видами рака среди молодежи, что приводит к предупреждениям о том, что выбор образа жизни ежегодно стоит тысяч жизней.

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