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Дмитрий Васильев о словах Ротенберга про победу СКА и прорыв блокады Ленинграда: «Не совсем корректно сравнил, эмоции, скорее всего. Лучше таких вещей избегать»

После победы над «Северсталью» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ, завершившей 5-матчевую серию поражений клуба из Петербурга, главный тренер сказал: «Такой прорыв блокады Ленинграда произошел».

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