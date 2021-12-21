Съезды лишенцев

Пока США и Россия разбираются, как же им быть с НАТО в Европе и что делать с Украиной, её президент Владимир Зеленский 21 декабря 2021 года встретился с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой в селе Гута на Прикарпатье.