Сила в правде

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Съезды лишенцев

Съезды лишенцев

Пока США и Россия разбираются, как же им быть с НАТО в Европе и что делать с Украиной, её президент Владимир Зеленский 21 декабря 2021 года встретился с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой в селе Гута на Прикарпатье.

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