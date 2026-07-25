🚃 Движение трамваев в Евпатории временно остановлено Причина — отсутствие электроэнергии, сообщили в администрации города.
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🚃 Движение трамваев в Евпатории временно остановлено Причина — отсутствие электроэнергии, сообщили в администрации города.