Минувшей ночью над Саратовом был сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
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Минувшей ночью над Саратовом был сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
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