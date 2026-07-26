Теперь официально: На выставке в Киеве была "верхушка" ВСУ, ГУР и ВПК Украины. Русская разведка показала высший класс

Случилось то , что давно просили и в Киеве и уж очень даже в ЕС ,настаивали просто !!! Кричали на всех углах , что никогда Россия не посмеет даже покуситься на таких звездей !!! Чем недовольны ?? Мало ??? Ну так для начала это в общем-то нормал . Вот еще Урсула пусть нарисуется , вместе со своим зоопарком , хватит уже китайских церемоний . Вот только отсидеться в подвале вряд ли добежит , пусть потренируется

Александр Симаков

И правильно сомневаетесь. Не будут же украинские власти заявлять о том, что погибло сто человек? Хорошо, что хоть признали десять погибших, могли вообще заявить, что погибших нет... 😀 А признали десять погибших только потому, что скрыть их гибель не получится - слишком известные персоны. К тому же из 300 присутсувующих "около сотни" получили ранения. А кто же потом будет считать, сколько из этих "около сотни" закопают в украинской земле по украинским же флагом без некрологов в украинских же СМИ?