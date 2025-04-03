Ченнинга Татума засняли на прогулке с новой молодой подружкой

Актера не смущает разница возрасте с любимой в 20 лет. Ченнинг Татум с новой подружкой - Инкой Уильямс LEGION-MEDIAНа днях репортерам удалось подловить 44-летнего Ченнинга Татума в компании Инки Уильямс, его новой подружки, сменившей прежнюю любимую женщину актера – Зои Кравиц.
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