Ченнинга Татума засняли на прогулке с новой молодой подружкой

Актера не смущает разница возрасте с любимой в 20 лет. Ченнинг Татум с новой подружкой - Инкой Уильямс LEGION-MEDIAНа днях репортерам удалось подловить 44-летнего Ченнинга Татума в компании Инки Уильямс, его новой подружки, сменившей прежнюю любимую женщину актера – Зои Кравиц.