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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин о Зернове: «Знаем, что он без проблем играет и в центре, и с краю, будем искать сочетания. Торопиться не будем, возможны еще приобретения, также вернется Галимов»

Главный тренер « Ак Барса » Анвар Гатиятулин высказался о переходе форварда Дениса Зернова  из ЦСКА.

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