В Архангельской области объяснили, какие отметки ставят в паспорт

В Архангельской области руководитель агентства ЗАГС Ирина Андреечева пояснила, что с 2021 года отметки о заключении и расторжении брака вносятся в паспорт только по желанию его владельца, а при отказе от штампа семейное положение подтверждается данными Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.