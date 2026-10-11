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Царьград

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В Архангельской области объяснили, какие отметки ставят в паспорт

В Архангельской области объяснили, какие отметки ставят в паспорт

В Архангельской области руководитель агентства ЗАГС Ирина Андреечева пояснила, что с 2021 года отметки о заключении и расторжении брака вносятся в паспорт только по желанию его владельца, а при отказе от штампа семейное положение подтверждается данными Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

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