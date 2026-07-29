В Челябинской области продлено штормовое предупреждение

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. 30 июля отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +36° и более.
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