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В Челябинской области продлено штормовое предупреждение

В Челябинской области продлено штормовое предупреждение

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. 30 июля отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +36° и более.

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