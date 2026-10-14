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Тренер «Галатасарая» об 1:4 с «Барсой»: «В 1-м тайме мы играли очень хорошо, но после перерыва они были эффективны в атаке. Будем прибавлять»

Тренер « Галатасарая » Окан Бурук высказался после поражения от «Барселоны» (1:4) в 2-м туре Лиги чемпионов.

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