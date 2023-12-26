Битва за Авдеевку: Армия России продолжает штурм, продвигаясь на флангах (КАРТА)

Армия России продолжает битву за Авдеевку, штурмуя и продвигаясь на флангах. Продолжаются бои в направлении СТ «Заря» (Очеретино), в районе Степового, в направлении Северного и в районе Измайловского ставка́.
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