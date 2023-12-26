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Битва за Авдеевку: Армия России продолжает штурм, продвигаясь на флангах (КАРТА)

Битва за Авдеевку: Армия России продолжает штурм, продвигаясь на флангах (КАРТА)

Армия России продолжает битву за Авдеевку, штурмуя и продвигаясь на флангах.  Продолжаются бои в направлении СТ «Заря» (Очеретино), в районе Степового, в направлении Северного и в районе Измайловского ставка́.

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