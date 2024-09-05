Бойцы благодарят новоаннинских волотеров за помощь и передают вот такие "приветы" укронацистам. ⚡️⚡️⚡️ 9 сентября к отправке в зону СВО готовится очередная машина с гуманитарной помощью.
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Бойцы благодарят новоаннинских волотеров за помощь и передают вот такие "приветы" укронацистам. ⚡️⚡️⚡️ 9 сентября к отправке в зону СВО готовится очередная машина с гуманитарной помощью.