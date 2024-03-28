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H5N1 «на горизонте»: ученые встревожены гибелью животных от загадочного вируса в Антарктиде

H5N1 «на горизонте»: ученые встревожены гибелью животных от загадочного вируса в Антарктиде

H5N1 «на горизонте»: ученые встревожены гибелью животных от загадочного вируса в Антарктиде Евгения КомароваНа пике пандемии SARS-CoV-2 по сети распространились анекдоты с темой об обнаружении древних артефактов, спящих в Арктике размораживающихся вирусов и супербактерий, переносящих нахождение в космосе.

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