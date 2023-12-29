Что почитать в новогодние праздники: подборка лучших нон-фикшн книг 2023 года

За январские выходные можно успеть ознакомиться с главными книгами 2023 года. «Сноб» выбрал несколько интересных нон-фикшн новинок, которые помогут не только отвлечься от суеты и хорошо отдохнуть, но и узнать что-то новое.
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