Исследование подчеркивает важность раннего выявления рака желчных протоков у пациентов с редкими заболеваниями печени

Первичный склерозирующий холангит (ПСХ) — редкое прогрессирующее заболевание печени, которое повреждает желчные протоки и значительно увеличивает риск рака желчных протоков, особенно типа, называемого холангиокарциномой (ХКА).
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