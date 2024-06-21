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Исследование подчеркивает важность раннего выявления рака желчных протоков у пациентов с редкими заболеваниями печени

Первичный склерозирующий холангит (ПСХ) — редкое прогрессирующее заболевание печени, которое повреждает желчные протоки и значительно увеличивает риск рака желчных протоков, особенно типа, называемого холангиокарциномой (ХКА).

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