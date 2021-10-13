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Канада примет 40 тысяч афганских беженцев

Канада примет 40 тысяч афганских беженцев

Власти Канады собираются принять 40 тысяч беженцев из Афганистана, которые эвакуируют США.  Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо - соответствующая запись появилась у него на стене в Twitter.

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