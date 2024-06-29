Бастрыкин пояснил свои слова о «Госдуре»

Леонид Никитин

Людей он ни капли не оскорбил! У людей только и есть надежда на него! Люди видят кто и что делает по проблеме мигрантов. И нам очень страшно, что Бастрыкин один, а мигрантов и всех их защищающих миллионы. А Дуру, дурой народ называет.