Глава Следственного комитета внес ясность в ситуацию. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, назвавший российский парламент «Госдурой», объяснил свое высказывание.
Бастрыкин пояснил свои слова о «Госдуре»
Комментарии
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Леонид Никитин
Людей он ни капли не оскорбил! У людей только и есть надежда на него! Люди видят кто и что делает по проблеме мигрантов. И нам очень страшно, что Бастрыкин один, а мигрантов и всех их защищающих миллионы. А Дуру, дурой народ называет.
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Александр Шуманов
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16 час.
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