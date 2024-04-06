Андрей Свечников пропустил матч с «Вашингтоном» из-за болезни. У него не было очков в предыдущих 5 играх, голов – в 10

Форвард «Каролины» не сыграл в матче против «Кэпиталс» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ. На счету россиянина 46 (17+29) очков в 55 матчах в текущем сезоне.
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