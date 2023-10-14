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Мишустин назвал, сколько мигрантов приедет в Челябинскую область в 2024 году

Мишустин назвал, сколько мигрантов приедет в Челябинскую область в 2024 году

Распределены квоты на временное проживание иностранных граждан в регионах России.Премьер-министр России Михаил Мишустин установил квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в нашей стране в 2024 году: более 10,5 тысяч.

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