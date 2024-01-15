Путин призвал поддерживать семьи погибших участников спецоперации

Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетом создание условий для того, чтобы прошедшие фронт герои смогли реализовать себя в самых разных сферах: в экономических отраслях, бизнесе, органах власти и местном самоуправлении.
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