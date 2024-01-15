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Путин призвал поддерживать семьи погибших участников спецоперации

Путин призвал поддерживать семьи погибших участников спецоперации

Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетом создание условий для того, чтобы прошедшие фронт герои смогли реализовать себя в самых разных сферах: в экономических отраслях, бизнесе, органах власти и местном самоуправлении.

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