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Царьград

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Россия введет пошлину на импорт парфюмерии из недружественных стран

Россия введет пошлину на импорт парфюмерии из недружественных стран

В соответствии с новыми правилами, повышенная пошлина коснется широкого спектра товаров.В скором времени в России вводится увеличенная таможенная ставка в 35% на парфюмерно-косметические товары, импортируемые из государств, определенных как недружественные.

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