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Мы соседи по планете

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Мастер фотошопа показал, каким станет мир, если его захватят коты

Мастер фотошопа показал, каким станет мир, если его захватят коты

Американский фотохудожник Мэтт Маккарти (Matt McCarthy) решил представить — а каким будет мир, если его вдруг захватят кошки? Он объединил обычные фото городских видов и достопримечательностей, и поместил туда гигантских сюрреалистичных кошек.

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