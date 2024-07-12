Мастер фотошопа показал, каким станет мир, если его захватят коты

Американский фотохудожник Мэтт Маккарти (Matt McCarthy) решил представить — а каким будет мир, если его вдруг захватят кошки? Он объединил обычные фото городских видов и достопримечательностей, и поместил туда гигантских сюрреалистичных кошек.
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