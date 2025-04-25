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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барбашев применил 11 силовых приемов в 3-м матче серии с «Миннесотой». У него 0 бросков, малый штраф за приукрашивание и «минус 2» за 15:25

Форвард «Вегаса» остался без набранных очков в третьей игре серии с «Уайлд» (2:5, 1-2) в первом раунде Кубка Стэнли.

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