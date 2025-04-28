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В пыль: "Орешник" пытались применить ещё дважды. Что помешало?

В пыль: "Орешник" пытались применить ещё дважды. Что помешало?

В пыль: "Орешник" пытались применить ещё дважды. Что помешало? Украинские каналы пишут, что президент России Владимир Путин уже дважды хотел ударить "Орешником" по Украине в ответ на провокации Зеленского.

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