В пыль: "Орешник" пытались применить ещё дважды. Что помешало? Украинские каналы пишут, что президент России Владимир Путин уже дважды хотел ударить "Орешником" по Украине в ответ на провокации Зеленского.
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