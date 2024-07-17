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Медперсонал Могочинской ЦРБ отправил на СВО посылку стоимостью 1,3 млн рублей

Медперсонал Могочинской ЦРБ отправил на СВО посылку стоимостью 1,3 млн рублей

Врачи больницы в Могоче собрали гуманитарный груз для бойцов на фронт.В зону СВО скоро должна прибыть посылка от медперсонала Могочинской ЦРБ.

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