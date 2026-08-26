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Спорт Уик-Энд

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Что известно о возможном переходе Адамова в «Селтик»?

Что известно о возможном переходе Адамова в «Селтик»?

«Селтик» присматривается к вратарю «Зенита» Денису Адамову — возможный трансфер в Шотландию Вратарь «Зенита» Денис Адамов может сменить прописку, по информации журналиста Ивана Карпова, шотландский «Селтик» рассматривает 28‑летнего голкипера в качестве усиления вратарской линии.

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