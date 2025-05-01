Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Отдых в Крыму стал на 50% популярнее у россиян в 2025 году

Отдых в Крыму стал на 50% популярнее у россиян в 2025 году

Отдых в Крыму в этом году стал на 50% более популярным, чем ранее, рост бронирований на все лето вырос на 50-55%, рассказал в беседе со «Звездой» руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

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