Отдых в Крыму стал на 50% популярнее у россиян в 2025 году

Отдых в Крыму в этом году стал на 50% более популярным, чем ранее, рост бронирований на все лето вырос на 50-55%, рассказал в беседе со «Звездой» руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
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