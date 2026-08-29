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Почему появление ежа на дачном участке — повод для тревоги, а не для умиления

Почему появление ежа на дачном участке — повод для тревоги, а не для умиления

Когда на аккуратно подстриженном газоне вдруг появляется колючий гость, первая мысль обычно бывает умилительной: вот же он, тот самый персонаж детских сказок, пришёл за молочком и обещает дому благополучие.

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