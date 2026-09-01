Киркоров одним днём получил 860 тыс евро в ЕС

Филипп Киркоров одним днём избавился от 14 квартир в Болгарии, получив за них 860 тыс евро. Сделка состоялась вскоре после начала СВО на фоне резко изменившихся правил игры для русских владельцев в Европе.
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