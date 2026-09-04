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Воронежские новости

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Воронежская спортсменка Шляпникова победила в гребле на Спартакиаде в Казани

Воронежская спортсменка Шляпникова победила в гребле на Спартакиаде в Казани

Екатерина Шляпникова из Воронежа выиграла золото на дистанции 200 метров на каноэ-одиночке, показав время 46.

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