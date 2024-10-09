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Закон, порядок, государство

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Студенты Читинского медицинского колледжа организовали акцию в поддержку военнослужащих ВВО - участников СВО

Студенты Читинского медицинского колледжа организовали акцию в поддержку военнослужащих ВВО - участников СВО

Волонтеры из отряда «Надежда» медицинского колледжа в Чите организовали акцию, направленную на поддержку своих земляков-участников спецоперации.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
И что за акция?
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21 час.

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