Житель Архангельска получил 17 лет особого режима за преступление против ребенка

Архангельский областной суд назначил 17 лет колонии особого режима 52-летнему местному жителю. Ранее он уже привлекался к ответственности за преступления против несовершеннолетних.
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