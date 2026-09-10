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Царьград

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Житель Архангельска получил 17 лет особого режима за преступление против ребенка

Житель Архангельска получил 17 лет особого режима за преступление против ребенка

Архангельский областной суд назначил 17 лет колонии особого режима 52-летнему местному жителю. Ранее он уже привлекался к ответственности за преступления против несовершеннолетних.

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