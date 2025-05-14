Еще совсем недавно в моде был минимализм, который порой доходил до аскетизма. Такие тенденции касались и кухонь.
Яркая кухня
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Еще совсем недавно в моде был минимализм, который порой доходил до аскетизма. Такие тенденции касались и кухонь.