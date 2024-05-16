Политик и руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обратил внимание на то, что граждане Украины, которые сбегают он насильно проводящегося призыва в Вооружённые силы, стараются переплыть реку Тиса и попасть в румынское приграничье.